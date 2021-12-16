Что Ким Кэтролл думает о продолжении сериала «Секс в большом городе»

Звезды / Новости 16 декабря 2021

Cosmo

Первые серии продолжения культового сериала «Секс в большом городе» вызвали настоящий ажиотаж — вот уже неделю в сети не стихают бурные обсуждения сиквела. Поклонники сериала не устают сравнивать перезапуск с оригинальной версией, и многие высказывают свое разочарование. Не смогла остаться в стороне и актриса Ким Кэтролл (Саманта Джонс), которая отказалась от участия в продолжении.

Сразу же после выхода первых серий твиттер актрисы стал буквально разрываться от сообщений поклонников. Многие сошлись во мнении, что без участия Ким в проекте сериал стал не интересен. Одна фанатка даже заявила, что она лучше посмотрит сериал «Нежная кожа», где сыграла Кэтролл, чем продолжение «Секса в большом городе». Актриса лайкнула эти твиты, что красноречивее всяких слов показало ее согласие с таким мнением.

Отказ 65-летней Ким от участия в сиквеле вызвал множество слухов. Многие считают, что причиной тому стали ее давние конфликты с исполнительницей роли Кэрри Сарой Джессикой-Паркер. Сама же Кэтролл в одном из интервью объяснила свое решение тем, что эта глава ее жизни уже закончена, и она двигается дальше. «Мне 61 год. Я не хочу портить созданный экранный образ. Уверена, что и фанаты бы этого не хотели», — прокомментировала актриса.

Текст: Ольга Распутняя