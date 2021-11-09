«Что мне сделать — исчезнуть?» Сара Джессика Паркер ответила критикам своей внешности

Звезды / Новости
9 ноября 2021
Cosmo

Нашумевшее продолжение культового сериала «Секс в большом городе» еще не вышло на большие экраны, но уже обросло массой скандалов: сначала Ким Кэтролл отказалась сниматься в картине из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер, а потом героинь раскритиковали за... старость! В сети то и дело появляется масса нелицеприятных комментариев из разряда: «А Кэрри уже не та» или «А Кэрри уже не о романах надо думать, а о пенсии».

Нас такое отношение возмущает, а что говорить о самих актрисах? В ответ на очередные нападки Сара Джессика Паркер наконец-то прокомментировала эйджизм и свое отношение к нему. Звезда дала интервью изданию Vogue, в котором рассказала о мизогинии и несправедливых упреках:

«О, сколько я слышу мизогинистических разговоров, которые никогда бы не стали бы обсуждаться, если бы речь шла о мужчинах. Седые волосы. О, Боже, у нее седые волосы? Когда я вижу седого Энди Коэна, он воспринимается благородным и роскошным. Почему для него быть с сединой нормально, а для женщины нет? Я даже не знаю, как это комментировать. 

В социальных сетях все обожают высказаться. У одной много морщин. У второй слишком мало морщин… Такое впечатление, что люди намеренно хотят вызывать у женщин дискомфорт. Кажется, что им доставляет удовольствие, когда нам больно от того, кто мы. Когда мы выбираем быть собой, отказываемся от вымышленных идеалов, когда мы делаем что-то приятное и удобное для себя. Окей, я знаю, как я выгляжу и здесь у меня нет выбора. Что мне поделать? Перестать стареть? Исчезнуть?»

Браво, Сара!

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Фото: Getty Images
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