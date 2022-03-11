Cлідом за сестрою: Белла Хадід пожертвує частину заробітку за Тиждень моди на допомогу українцям

Звезды / Новости 11 марта 2022

Cosmo

Белла Хадід надихнулася прикладом своєї сестри Джіджі, і вирішила також підтримати Україну. Так, модель віддасть частину зароблених за Тиждень моди коштів організаціям, які надають допомогу українцям. Про це вона повідомила в своєму профілі в Instagram, опублікувавши фотографію, на якій одягнена у футболку в вигляді українського прапора.

«Спостерігати за тим, як мої українські друзі та колеги наполегливо працюють тут, у Європі, так близько, але так далеко від їхніх сімей/друзів/дому в Україні, які переживають одну з багатьох жорстоких окупацій та вторгнень, що відбуваються зараз у світі, є дуже емоційним досвідом для мене. Я стою на боці кожної людини, якої торкнулася ця війна, і безневинних людей, чиї життя назавжди змінилися», — зазначила Белла.

Зірка сказала, що передасть зароблені під час Тижня моди кошти безпосередньо організаціям, які надають підтримку, притулок та медичну допомогу тим, хто цього потребує на місцях в Україні, а також продовжить підтримувати Палестину.

Текст: Дар`я Чижик