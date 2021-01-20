Бренд Dari Co представил коллаборацию с певицей и блогером Jerry Heil

Звезды / Новости 20 января 2021

Cosmo

Бренд Dari Co не перестает удивлять! В этот раз дизайнер Дарья Авраменко совместно с эпатажной певицей и блогером Jerry Heil сделали многофункциональные боди, которые идут в ногу со временем.

В коллекции представлен 1 айтем в 4 цветах (бежевый, черный, голубой, салатовый). Это вещь-трансформер, в которой соединены боди-водолазка и маска. В Dari Co уверяют — такое боди необходимо каждой девушке в период пандемии. В нем тепло, уютно и, главное, безопасно. Теперь можно не возвращаться домой за маской, которую оставила, ведь она уже с тобой.

Боди-маски сделаны из очень мягкого хлопка, за которым легко ухаживать. Удлиненный рукав и продуманная прорезь на пальцах сделает этот айтем любимым в твоем гардеробе.

«Я нашла некий инсайт — люди действительно часто забывают свои маски, выходя из дома, а каждый раз покупать новую при этом совсем не целесообразно. Поэтому мы решили создать вещь, которая будет актуальна как никогда.

Лицом коллекции стала Яна, потому что она для нас воплощение активной, современной девушки, которая имеет свой ярко выраженный стиль и позицию.

Как видите по этой коллекции, в этом сезоне мы будем позволять себе большее и выходить на совсем другой уровень!» — говорит создательница и дизайнер бренда Dari Co, Дарья Авраменко.

Фотограф – Denis Gruba

Модель – Jerry Heil

Стиль – Varvara Barto