«Хотів би я народитися на десять років раніше»: Деніел Редкліфф зізнався, що був закоханий у колегу по серії фільмів «Гаррі Поттер»

Звезды / Новости
4 января 2022
Cosmo

У спеціальному епізоді «Гаррі Поттера», присвяченого 20-річчю з дня виходу першого фільму з серії, актори знову зібралися разом та поділилися цікавими фактами, що залишалися за кулісами. Так, наприклад, виконавець головної ролі Деніел Редкліфф зізнався, що був закоханий у Хелену Бонем Картер, що блискуче зіграла Белатрису Лестранж. Актор навіть зачитав зворушливий лист, який свого часу надіслав колезі. 

«Дорога ХБК! (Хелена Бонем Картер.— Прим. ред.) Я щасливий, що мені довелося бути твоїм партнером на знімальному майданчику та твоєю підтримкою. У тому сенсі, що щоразу все закінчувалося тим, що я тримав твою каву. Я люблю тебе. Хотів би я народитися на десять років раніше, щоб мати шанс. З великою любов`ю. Дякую за те, що ти така крута», — зачитав Редкліфф. 

Оце так новини!

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Фото: instagram.com/hbomax, giphy.com
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