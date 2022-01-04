«Хотів би я народитися на десять років раніше»: Деніел Редкліфф зізнався, що був закоханий у колегу по серії фільмів «Гаррі Поттер»

Звезды / Новости 4 января 2022

Cosmo

У спеціальному епізоді «Гаррі Поттера», присвяченого 20-річчю з дня виходу першого фільму з серії, актори знову зібралися разом та поділилися цікавими фактами, що залишалися за кулісами. Так, наприклад, виконавець головної ролі Деніел Редкліфф зізнався, що був закоханий у Хелену Бонем Картер, що блискуче зіграла Белатрису Лестранж. Актор навіть зачитав зворушливий лист, який свого часу надіслав колезі.

«Дорога ХБК! (Хелена Бонем Картер.— Прим. ред.) Я щасливий, що мені довелося бути твоїм партнером на знімальному майданчику та твоєю підтримкою. У тому сенсі, що щоразу все закінчувалося тим, що я тримав твою каву. Я люблю тебе. Хотів би я народитися на десять років раніше, щоб мати шанс. З великою любов`ю. Дякую за те, що ти така крута», — зачитав Редкліфф.

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