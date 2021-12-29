Деталы важны: почему рождественская открытка Меган и Гарри расстроила королеву Елизавету II

Звезды / Новости 29 декабря 2021

Cosmo

Казалось, милая рождественская открытка Меган Маркл и принца Гарри, на которой они позируют с сыном Арчи и дочерью Лилибет, растрогала всех. Однако, как утверждает королевский инсайдер Нил Шон, далеко не все остались от нее в восторге. Так, например, Елизавету II она и вовсе расстроила, и виной всему несколько незначительных, на первый взгляд, деталей.

Так, королева обратила внимание на то, что ее младший внук с супругой использовали для поздравления американское «Happy Holidays» («Счастливых праздников») вместо традиционного британского «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»). «Этот американизм стал символом того, что внук королевы отказывается от своих корней», — отмечает Шон.

Расстроили Елизавету II и модные образы, которые Меган и Гарри выбрали для праздничного фото. «Рваные джинсы и босые ноги скорее олицетворяют бунтующих подростков, чем членов королевской семьи которые носят титулы и занимаются благотворительностью», — добавляет инсайдер.

А ты обратила внимание на эти нюансы? И как тебе открытка?