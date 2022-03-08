Девід Бекхем задіяв власний благодійний фонд для допомоги українським дітям

Звезды / Новости 8 марта 2022

Cosmo

Всесвітньо відомі зірки продовжують підтримувати Україну у її боротьбі з російськими окупантами. Вчора ми розповідали про те, що Леонардо ДіКапріо пожертвував для української армії найбільшу серед світових знаменитостей суму — 10 мільйонів доларів. А сьогодні легендарний англійський футболіст і тренер Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram відеозвернення, в якому закликав прихильників не бути байдужими і продовжувати допомагати українським дітям і матерям.

«Матері змушені втікати разом зі своїми дітьми. Родини розділяються. Дітей забирають з власних ліжечок, і за ніч вони стають біженцями. 7,5 мільйонів дітей зараз знаходяться в небезпеці», — зазначив Бекхем.

Зірка світового футболу оголосив, що його «7 Fund» для організації ЮНІСЕФ організовує негайну допомогу для підтримки українських дітей: від ліків до безпечного притулку. Сам Девід та його дружина Вікторія вже зробили пожертвування і закликали світову спільноту взяти з них приклад. Нагадаємо, що Девід Бекхем є послом доброї волі ЮНІСЕФ з 2005 року.

До цього Девід опублікував в Instagram жахливі фото руйнувань, які спричинили російські окупанти у мирних українських містах. «Ситуація в Україні руйнівна і жахлива для іі народу. Мені як батьку боляче бачити, як це впливає на невинних дітей, які проживають в зоні бойових дій», — написав він.

Текст: Ольга Распутня