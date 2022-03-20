Девід Бекхем на день віддав свій Instagram лікарці з Харкова. Вона показала, як працює перинатальний центр під час війни

Звезды / Новости 20 марта 2022

Cosmo

Девід Бекхем продовжує підтримувати українців, які вже четвертий тиждень поспіль протистоять повномасштабній агресії росії. Так, раніше легендарний англійський футболіст і тренер опублікував у своєму Instagram відеозвернення, в якому закликав прихильників продовжувати допомагати українським дітям і матерям.

«Матері змушені втікати разом зі своїми дітьми. Родини розділяються. Дітей забирають з власних ліжечок, і за ніч вони стають біженцями. 7,5 мільйонів дітей зараз знаходяться в небезпеці», — зазначив Бекхем, додавши також, що його «7 Fund» для організації UNICEF організовує негайну допомогу для підтримки українських дітей: від ліків до безпечного притулку. Окрім цього, Девід та його дружина Вікторія пожертвували 1 мільйон доларів фонду.

А сьогодні Девід передав доступ до свого Instagram лікарці, завідувачці Харківського перинатального центру Ірині Кондратовій. У сторіз, опублікованих в акаунті Бекхема, жінка показала, як українські лікарі допомагають новонародженим малюкам та їхнім мамам під час війни, розв`язаної росією.

«Дізнайтеся більше про чудову роботу, яку виконують Ірина та інші медики, щоби рятувати життя в Україні», — зазначив Девід, знову ж таки закликавши підписників робити пожертви UNICEF.