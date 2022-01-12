Dior представили нового амбассадора

Красота / Новинки
12 января 2022
Cosmo

Dior оголосили ім`я свого нового обличчя — це дивовижно красива Яра Шахіді, модель та акторка. 

Незважаючи на досить юний вік, 21-річна красуня має вже не одну помітну роль та навіть номінацію на «Золотий глобус».

Нещодавно Яра разом з Наталі Портман представила оновлену тональну основу від Dior Forever: вона на 86% складається з доглядових компонентів, що покращують стан та вигляд шкіри, а ще забезпечує феноменальну стійкість, зберігаючи ідеальний тон обличчя протягом 24 годин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Важливо відзначити широку кольорову палітру  — 42 відтінки, а також два варіанти фінішу — сяючий та матовий.

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Фото: пресс-служба Dior
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