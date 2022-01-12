Dior представили нового амбассадора

Красота / Новинки 12 января 2022

Cosmo

Dior оголосили ім`я свого нового обличчя — це дивовижно красива Яра Шахіді, модель та акторка.

Незважаючи на досить юний вік, 21-річна красуня має вже не одну помітну роль та навіть номінацію на «Золотий глобус».

Нещодавно Яра разом з Наталі Портман представила оновлену тональну основу від Dior Forever: вона на 86% складається з доглядових компонентів, що покращують стан та вигляд шкіри, а ще забезпечує феноменальну стійкість, зберігаючи ідеальний тон обличчя протягом 24 годин.

Важливо відзначити широку кольорову палітру — 42 відтінки, а також два варіанти фінішу — сяючий та матовий.