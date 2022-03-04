«Мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні»: режисер Роберт Б. Вайд підтримав українців

Звезды / Новости
4 марта 2022
Cosmo

До списку зірок світу кіно, які підтримали Україну після повномасштабного вторгнення РФ, доєднався режисер Роберт Б. Вайд. Він опублікував у своєму Twitter картинку з титрами «Directed by Robert B. Weide», що вже давно стала мемом, який підкреслює незручність ситуації, і українською мовою висловився на підтримку України.

«Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні», — написав він.

Ми теж мріємо про це, Роберте!

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