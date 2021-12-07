Дрейк отказался от номинаций на премию «Грэмми-2022»

Звезды / Новости
7 декабря 2021
Cosmo

Дрейк, который в этом году был номинирован на премию «Грэмми-2022» в категориях «Лучший рэп-альбом» (Certified Lover Boy) и «Лучшее рэп-исполнение» (Way 2 Sexy), отказался от номинаций. Американская академия звукозаписи требование рэпера исключить его из числа номинантов удовлетворила.

Причина такого решения артиста не сообщается, однако в прессе предполагают, что это могло случиться из-за того, что Дрейк никогда не был номинирован на премию в категориях, не связанных с жанром рэпа. Якобы именно поэтому в этом году артист решил не бороться за очередные рэп-статуэтки от «Грэмми», которых в его арсенале и так достаточно (Дрейк одерживал победу четыре раза). 

А в 2019 году, получая награду, артист со сцены заявил, что подобные премии — это всего лишь бизнес, за которым стоят люди, которых на самом деле не интересует творчество. «Это игра, в которой важны чужие мнения, а не твои заслуги», — отметил тогда Дрейк. Организаторы, в свою очередь, поспешили отключить ему микрофон и уйти на рекламу.

Напомним, 64-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе. 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Дрейк отказался от номинаций на премию «Грэмми-2022»
2
5 лучших образов открытия Red Sea International Film Festival в Джидде
3
Shine bright: Скарлетт Йоханссон показывает идеальное платье на Новый год 2022
4
Какие джинсы носят инфлюенсеры: 7 модных вариантов
5
People's Choice Awards назвали новую икону стиля
Звезды / Новости

Вот это поворот: у принца Уильяма был роман с Бритни Спирс

Неожиданно!

Звезды / Новости

«На побачення не ходжу, але відкритий для спілкування»: Позитив розповів про особисте життя після розлучення

Під час зйомок шоу Нового каналу «Де логіка?».

Звезды / Новости

«Я не нажимал на спусковой крючок»: Алек Болдуин дал первое большое интервью после гибели Галины Гатчинс

Откровенно и очень эмоционально. 

Звезды / Новости

Итоги года: 10 самых популярных звезд 2021-го

Никогда не догадаешься, кто возглавил рейтинг! 

Звезды / Новости

«Я думаю, что Гарри используют»: Дональд Трамп обвинил Меган Маркл ​в неуважении к Елизавете II и королевской семье

Неожиданно. 

Loading...
Звезды / Новости

Исторический день: Барбадос стал республикой и признал Рианну национальной героиней

Новая глава. 

Звезды / Новости

Кадры из романтического фильма: счастливые Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой Леей

Кажется, эти фото можно считать официальным подтверждением того, что эти двое снова вместе. 

Звезды / Новости

Стало известно, кто именно из королевской семьи беспокоился о цвете кожи детей Меган Маркл и принца Гарри

Очень близкий человек.

Звезды / Новости

Помер дизайнер та засновник бренду Off-White Вірджил Абло

Сумуємо разом зі всім фешн-світом. 

Звезды / Новости

Канье Уэст заявил, что будет бороться за сердце Ким Кардашьян

Типичный бывший.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Ода одиночеству и страсти: грязные танцы Макса Барских в новом клипе «Tequila Sunrise»

Сингл «Tequila Sunrise» стал вторым англоязычным треком из будущего альбома музыканта.

Звезды / Новости

"Было грустно, но мне повезло": бывшая девушка принца Гарри рассказала об их расставании

Очень понимаем

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

"Это неправильно": Канье Уэст прокомментировал новый роман Ким Кардашьян

Он очень обеспокоен

Звезды / Новости

Киану Ривз признался, что уже давно женат на своей коллеге по фильму

Такого никто не ожидал!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

"Я все еще верю в брак": Дженнифер Лопес призналась, что не против еще раз выйти замуж

Интересно, что думает об этом Бен Аффлек?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.