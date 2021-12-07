Дрейк отказался от номинаций на премию «Грэмми-2022»

Звезды / Новости 7 декабря 2021

Cosmo

Дрейк, который в этом году был номинирован на премию «Грэмми-2022» в категориях «Лучший рэп-альбом» (Certified Lover Boy) и «Лучшее рэп-исполнение» (Way 2 Sexy), отказался от номинаций. Американская академия звукозаписи требование рэпера исключить его из числа номинантов удовлетворила.

Причина такого решения артиста не сообщается, однако в прессе предполагают, что это могло случиться из-за того, что Дрейк никогда не был номинирован на премию в категориях, не связанных с жанром рэпа. Якобы именно поэтому в этом году артист решил не бороться за очередные рэп-статуэтки от «Грэмми», которых в его арсенале и так достаточно (Дрейк одерживал победу четыре раза).

А в 2019 году, получая награду, артист со сцены заявил, что подобные премии — это всего лишь бизнес, за которым стоят люди, которых на самом деле не интересует творчество. «Это игра, в которой важны чужие мнения, а не твои заслуги», — отметил тогда Дрейк. Организаторы, в свою очередь, поспешили отключить ему микрофон и уйти на рекламу.

Напомним, 64-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе.