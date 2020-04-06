Другое имя и титул: как Меган Маркл записана в официальных документах

Звезды / Новости 6 апреля 2020

Cosmo

Пока Меган Маркл и принц Гарри находятся на изоляции в Лос-Анджелесе в сети продолжают появляться факты об их жизни из неожиданных источников. Таких, как свидительство о рождении малыша Арчи.

Официальный документ накануне появился в открытом доступе и, судя по данным в нем, Меган Маркл является «Принцессой Соединенного Королевства». Несмотря на то, что от Королевы Елизаветы II она получила титул герцогини Сассекской, после свадьбы с Гарри девушка технически стала принцессой. Такое же звание принадлежит и Кейт Миддлтон.

Кроме того, в свидетельстве указано и настоящее имя Меган — Рейчел. Иными словами, она все же является тезкой своей героини из сериала «Форс-мажоры».