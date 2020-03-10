Дружба или что-то большее: Брэд Питт появился на публике с таинственной незнакомкой

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

Пока мир обсуждает возможное возвращение Брэда Питта к Дженнифер Энистон, сам актер дает поводы для слухов о своих новых романах. На днях, к примеру, главный голливудский холостяк появился на концерте Thundercat в Лос-Анджелесе в компании таинственной незнакомки — их совместные фото опубликовало издание TMZ. По информации инсайдеров, они приехали на мероприятие вместе и весь вечер не отходили друг от друга.

Несмотря на то, что сеть уже называет загадочную брюнетку новой девушкой Брэда, мы бы не стали спешить с выводами до официальных комментариев актера. А ты как думаешь, что связывает этих двух: дружба или что-то большее?

