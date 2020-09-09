Дружба или что-то большее: Ирину Шейк застали в нежных объятиях ее бывшего бойфренда Брэдли Купера

Звезды / Новости 9 сентября 2020

Cosmo

Весь прошлый год расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера было темой №1 во всех СМИ. И когда, казалось, все наконец-то смирились с тем, что эта красивая пара больше не вместе, Ирина и Брэдли снова дали поклонникам надежду на свое возможное воссоединение.

Так, сегодня актер и супермодель попали в объективы папарацци во время совместной прогулки с крошкой-дочерью Леей. А на одном из снимков фотографы запечатлели их… в крепких объятиях друг друга! Фото по ссылке>

Можно ли надеяться на возобновление романа звезд — открытый вопрос. Но нам бы очень хотелось в это верить. А тебе?