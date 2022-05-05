«Ми залишатимемося з вами стільки, скільки знадобиться»: дружина Стінга Труді Стайлер зустрілася з українськими біженцями у Польщі

Звезды / Новости
5 мая 2022
Cosmo

З перших днів повномасштабної війни Стінг активно підтримує Україну. У цьому співака підтримує і його дружина, режисерка і продюсерка Труді Стайлер, яка днями зустрілася з українськими біженцями у Польщі. 

«Цими вихідними я відвідала Help Ukraine Center у Любліні, де зустрілась з мужніми дітьми та матерями, які вимушені були залишити охоплену  війною Україну. Деякі з цих дітей здійснили небезпечну подорож до Польщі зі своїми сім’ями, хтось із друзями, хтось приїхав сам. Це розбиває серце», — написала Стайлер у своєму Instagram. 

Зірка зазначила, що центр надав прихисток та усю необхідну допомогу людям, які її потребували. Однак зараз, за словами Труді, засновники побоюються, що постачання та підтримка міжнародної спільноти можуть згаснути, оскільки аудиторія звикне до війни, що триває в Україні.

«Зараз підтримка потрібна як ніколи», — зазначила Стайлер.

Під час відвідин центру зірка також залишила пам’ятний напис на Стіні пам’яті, де пишуть свої побажання гості та відвідувачі центру.

«Ми вас любимо. Ми вас підтримуємо. Ми залишатимемося з вами стільки, скільки знадобиться, доки весна знову не настане у прекрасній Україні. Труді та Стінг», — написала вона.

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Фото: instagram.com/trudiestyler
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