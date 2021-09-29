Дуэт, который мы заслужили: Брэд Питт и Джордж Клуни снова снимутся вместе

Звезды / Новости 29 сентября 2021

Cosmo

Как показывает практика, любой фильм, в котором Джордж Клуни и Брэд Питт снимаются вместе, оказывается суперуспешным — вспомни только культовую трилогию о друзьях Оушена и шедевр от братьев Коэнов «После прочтения сжечь». Уверены, та же участь ждет новый проект режиссера Джона Уоттса, в котором, по информации западных СМИ, главные голливудские секс-символы снова поработают в тандеме. Название картины, в которой актеры не только сыграют главные роли, но и выступят продюсерами, пока неизвестно, а вот в центре сюжета окажутся два адвоката, работающие над одним и тем же делом.

Уже ждем с нетерпением!