«Дівчина Бреда Пітта» Алія Шокат розповіла правду про стосунки з актором

Звезды / Новости 14 января 2022

Cosmo

Після розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі увага їхніх прихильників постійно прикута до особистого життя обох. Так, наприклад, у 2019-му році мережу підірвала новина про те, що головний голлівудський холостяк зустрічається з акторкою Алією Шокат. Зірок неодноразово помічали на разом на концертах та вечірках, а папарацці заставали дівчину зненацька біля будинку Пітта. Про те, яким для неї був цей період та що насправді пов`язувало її з актором, Алія розповіла лише через три роки у новому інтерв`ю.

Акторка зазначила, що їх пов`язували лише дружні стоснуки, а сам Бред, за її словами, взагалі не знав про чутки в пресі.

«Бред взагалі не усвідомлював цього. Я сказала йому: «Знаєш, всі думають, що ми зустрічаємося. За мною стежуть папарацці», а він вибачився і сказав, що таке часом трапляється з тими, хто з ним спілкується», — розповіла вона в інтерв`ю New Yorker.

«Це відбувалося у розпал пандемії коронавірусу, і я залишилася з цим наодинці. Все було так дивно, схоже на якийсь сон, у якому я просто запитувала себе про те, чи це все відбувається насправді», — додала Шокат.