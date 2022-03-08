Джіджі Хадід пожертвує частину свого заробітку за весь сезон показів на допомогу українцям

Звезды / Новости 8 марта 2022

Cosmo

Світ продовжує активно підтримувати Україну в її боротьбі проти повномасштабної агресії росії та допомагати українським біженцям, які були вимушені покинути свої домівки. Так, вслід за акторами, письменниками, відомими суспільними діячами та співаками до групи підтримки долучилися і моделі. Джіджі Хадід, зокрема, дніями повідомила про своє рішення пожертвувати частину свого заробітку від сезону показів на допомогу українцям.

«Наявність встановленого графіка місяця моди означає, що мої колеги і я часто представляємо нові модні колекції в несамовиті та травмуючі часи в історії. Ми не контролюємо більшість наших робочих графіків, але ми хотіли б ходити для чогось. Надихнувшись прикладом моєї подруги Міки Арганараз, я зобов`язуюсь пожертвувати свої доходи від показів сезону Осінь 2022, щоб допомогти тим, хто страждає від війни в Україні, а також продовжувати підтримувати тих, хто переживає те саме в Палестині. Наші очі та серця мають бути відкриті для будь-якої людської несправедливості. Нехай ми всі бачимо один в одному братів і сестер, поза політикою, поза расою, поза релігією. Зрештою, за війну платять невинні життя, а не лідери. РУКИ ГЕТЬ ВІД УКРАЇНИ. РУКИ ГЕТЬ ВІД ПАЛЕСТИНИ. МИР. МИР. МИР», — написала Джіджі у своєму інстаграм.