На его стороне: Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека в его конфликте с бывшей женой 

Звезды / Новости
20 декабря 2021
Cosmo

Интервью Бена Аффлека, в котором он буквально обвинил свою бывшую жену Дженнифер Гарнер в своем же алкоголизме, вызвало бурю негодования в сети. По информации инсайдеров, не была в восторге от высказываний актера и его нынешняя возлюбленная Дженнифер Лопес. Однако, как оказалось, на самом деле звезда по-прежнему на стороне бойфренда, о чем она заявила изданию People.

«Это (заявления инсайдеров о том, что певица была в ярости после интервью возлюбленного — прим. ред.) вовсе не то, что я чувствую. Я бесконечно уважаю Бена как отца, как супруга и как человека», — отметила Лопес. 

Напомним, в ходе интервью Говарду Стерну актер откровенно заговорил об отношениях и разводе с Дженнифер Гарнер. «Если бы мы не развелись, скорее всего, мы бы постоянно ругались и дрались друг с другом. Возможно, я бы все еще пил», — признался тогда Бен.

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Фото: Gettyimages
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