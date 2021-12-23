«Это такой мощный наркотик»: Джеймс Франко рассказал об интимной связи со студентками и сексуальной зависимости

Звезды / Новости
23 декабря 2021
Cosmo

43-летний голливудский актер Джеймс Франко не раз оказывался в эпицентре секс-скандалов. Несколько лет назад пять женщин обвинили его в непристойном поведении и сексуальных домогательствах. Причем четыре из них были студентками актерской киношколы, которой руководил Франко. В то время актер категорически отрицал обвинения в свою сторону, а после никак не комментировал создавшуюся ситуацию.

А в одном из недавних интервью Франко признался, что он и в самом деле вступал в сексуальные отношения со своими студентками. При этом он уточнил, что все было только по обоюдному согласию. Актер отметил: «В течение моего преподавания были случаи, когда я спал со своими студентками, и это было неправильно. Но я не для этого открывал школу. Я не отбирал людей, которые будут у меня учиться. Это не было моим планом».

В ходе беседы Франко также рассказал, что с 2016 года лечится от сексуальной зависимости. «Это такой мощный наркотик. Самое коварное в этом то, что я был трезв и не употреблял алкоголь. Все это время я ходил на собрания и даже призывал других людей делать это», — отметил актер. 

В этом году Франко выплатит девушкам, ставшим жертвами его сексуальных домогательств, в общей сложности больше двух миллионов долларов.

Текст: Ольга Распутняя

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Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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