Джейсон Момоа та Ліза Боне вирішили розлучитися після 16-ти років стосунків

Звезды / Новости
13 января 2022
Cosmo

Ще на одну зіркову пару — неймовірно красиву та романтичну — менше. Так, сьогодні Джейсон Момоа та Ліза Боне повідомили про те, що вирішили розлучитися після 16-ти років разом. За словами зірок, вони, як і всі навколо, «відчули тиск в цей час змін».

«Повсюди відбувається революція, і наша сім`я — не виняток. Вона росте і стає дедалі більш відчутною через сейсмічні зрушення, що відбуваються», — зазначило подружжя у спільній заяві. 

Момоа та Боне познайомилися у 2005-му році, однак в інтерв`ю актор зізнавався, що вперше побачив майбутню дружину ще у 1980-х — тоді акторка знімалася у популярному ситкомі, а маленький Джейсон вирішив, що колись обов`язково буде з нею разом. У 2007-му в пари народилася донька Лола Айолан, а через рік — син Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха. У 2017-му зірки одружилися. 

Дуже шкода!

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Фото: Gettyimages
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