Джейсон Стетхем і Розі Гантінгтон-Вайтлі вдруге стали батьками

Звезды / Новости 7 февраля 2022

Cosmo

Чудові новини для всіх прихильників Джейсона Стетхема і Розі Гантінгтон-Вайтлі (серед яких, звісно ж, і ми) — у минулу середу, 2 лютого, зірки вдруге стали батьками. Самі закохані вирішили зберегти новину в таємниці, однак один із їхніх родичів все ж поділився нею з виданням Daily Mail. За інформацією інсайдера, донька Розі та Джейсона з`явилася на світ у Лондоні.

Нагадаємо, Джейсон Стетхем та Розі Гантінгтон-Вайтлі у стосунках з 2010 року. У 2016-му вони заручились, а у 2017-му у пари народився син, якого вони назвали Джек Оскар. Тішимося за двічі батьків та вітаємо!