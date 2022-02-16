Джонні Депп найняв знаменитого адвоката для боротьби з колишньою дружиною Ембер Герд

Звезды / Новости 16 февраля 2022

Cosmo

Юридична битва знаменитої голлівудської екс-пари, Джонні Деппа та Ембер Герд, продовжується. Незодавно актор найняв знаменитого адвоката Кетлін Зеллнер, яка неодноразово здобувала перемогу в суді зі скасування неправомірних вироків, — повідомляє видання Page Six. Таке рішення зірка «Піратів Карибського моря» прийняв після того, як програв у суді справу про наклеп проти видання Sun, яке стверджувало що він бив свою дружину.

«Я витратила останні 30 років, захищаючи людей, яких хибно звинуватили в протиправних діяннях. Я рада, що Джонні Депп приєднався до списку моїх підзахисних, та приєднуюсь до команди його мрії, яка поділяє його точку зору та готова боротись», — розповідає жінка.

Кетлін Зеллнер, відома за участю в документальному серіалі Netflix «Створення вбивці», зараз працює на Деппа майже з тієї ж причини, з якої була частиною цього шоу, — вона вважає, що захищає того, кого помилково звинуватили.

Окрім знаменитої Зеллнер, в команду Джонні також входять адвокати Адам Уолдман та Бенджамін Чу, які досі працюють над справою. Нагадаємо, що актор подав до суду на таблоїд Sun, звинувативши його наклепі, ще у 2019 році. Цю справу Депп програв, також йому відмовили в оскарженні вердикту. Але, схоже, актор не збирається відступати та всіма силами намагається повернути свою репутацію.

Текст: Дар`я Чижик