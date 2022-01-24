Джонні Депп отримав першу головну роль у фільмі після скандалу з екс-дружиною Ембер Герд

Звезды / Новости 24 января 2022

Cosmo

Скандальне розлучення Джонні Деппа та Ембер Херд, в ході якого акторка звинувачувала чоловіка у фізичному та емоційному насиллі, не могло не вплинути на його кар`єру — після програшу у суді проти таблоїда The Sun, який назвав актора «чоловіком, що бив свою дружину», він був змушений відмовитись від участі в останній частини фільму «Фантастичні звірі й де їх шукати». Впродовж всього цього часу Депп заперечує звинувачення та продовжує з`ясування стосунків у суді, а влітку минулого року він отримав перемогу в одному із процесів.

А днями стало відомо, що цього року актор повернеться до великого кіно — у ролі французького короля Людовіка XV в новій драмі режисерки Майвенн Ле Беско. Сама ж Майвен зіграє в картині його коханку — графиню Жанну Дюбаррі. Це перша головна роль Деппа після оголошення йому так званого бойкоту у кіноіндустрії.