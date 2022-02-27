Джорджіо Армані провів свій показ у тиші на знак солідарності з Україною

Мода / Fashion news
27 февраля 2022
Cosmo

Показ Джорджіо Армані на Тижні моди у Мілані, який відбувся сьогодні, пройшов у цілковитій тиші. Дизайнер прийняв рішення відмовитись від музичного супроводу на знак солідарності з Україною, яка продовжує боротися з повномасштабною агресією Росії.

«Я прийняв рішення не використовувати музику на знак поваги до людей, втягнутих у трагедію, що розгортається в Україні», — йдеться в офіційному Twitter-акаунті Armani.

«Найкраще, що можна зробити, — це надіслати повідомлення, що ми не хочемо святкувати, тому що навколо нас відбувається щось дуже тривожне», — додав дизайнер пізніше за кулісами шоу.

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Фото: Gettyimages
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