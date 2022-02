Джорджіо Армані провів свій показ у тиші на знак солідарності з Україною

Показ Джорджіо Армані на Тижні моди у Мілані, який відбувся сьогодні, пройшов у цілковитій тиші. Дизайнер прийняв рішення відмовитись від музичного супроводу на знак солідарності з Україною, яка продовжує боротися з повномасштабною агресією Росії.

«Я прийняв рішення не використовувати музику на знак поваги до людей, втягнутих у трагедію, що розгортається в Україні», — йдеться в офіційному Twitter-акаунті Armani.

