Эд Ширан впервые стал отцом: «Мы просто на седьмом небе от счастья»

Звезды / Новости 2 сентября 2020

Cosmo

Звездный бэби-бум продолжается: следом за Кэти Перри и Орландо Блумом впервые стали родителями певец Эд Ширан и его возлюбленная Черри Сиборн. У пары родилась крошка-дочь, которую они назвали необычным именем — Лира Антарктика. Радостной новостью певец поделился у себя в Инстаграм, опубликовав фото крошечного одеялка и детских носочков.

«У меня есть для вас личные новости, которыми я хотел бы поделиться… На прошлой неделе с помощью удивительной команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь — Лиру Антарктику Сиборн Ширан. Мы по уши влюблены в нее. И мама, и ребенок прекрасно справляются. Мы просто на седьмом небе от счастья. Надеемся, что вы будете уважать нашу частную жизнь в это время. Всем любви, мы обязательно увидимся, когда придет время», — подписал фото молодой отец.

Поздравляем!