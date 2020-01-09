«Ее звали Лиса. Это было в ее гараже» : Брэд Питт рассказал о своем первом поцелуе

Звезды / Новости 9 января 2020

Cosmo

Секс-символ, один из лучших актеров Голливуда и (снова) завидный холостяк — Брэд Питт действительно воплощение харизмы и уверенности в себе. Однако, оказывается так было не всегда. В недавнем интервью журналу «W» актер рассказал о своем первом поцелуе.

«Ее звали Лиса. Это было в ее гараже. Она жила через дорогу и все было вроде как спланировано. Мы договорились, что встретимся и сделаем это, — говорит актер,— Сделали. После помню, как бежал домой. Это было слишком волнительно».

К слову, первый поцелуй актера случился в 4-м классе. Что ж, кто бы мог подумать, что один из самых красивых мужчин современности был таким застенчивым. Нам вся эта история кажется очень милой.