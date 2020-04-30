«Его жизнь перевернулась с ног на голову»: друг принца Гарри рассказал, что тот скучает за прежними обязанностями

Звезды / Новости
30 апреля 2020
Cosmo

Хотя принц Гарри и Меган Маркл уже начали новую главу своей самостоятельной жизни, в СМИ то и дело всплывают новые подробности отделения пары от королевской семьи. На днях один из близких друзей Гарри анонимно дал откровенное интервью для The Telegraph, в котором рассказал, что тот скучает по прежней жизни. А именно той ее части, что связана с армией.

Так, герцог был вынужден отказаться от нескольких военных назначений в рамках его сделки с королевой. Кроме того, теперь ему не позволено взаимодействовать с армией так, как он привык.

Друг признался, что принц Гарри не единожды жаловался, что в один момент «его жизнь перевернулась с ног на голову». А также добавил: «Он говорил друзьям, что до сих пор не может поверить в случившееся. Он был счастлив, когда служил в армии, потом встретил Меган, и с тех пор его жизнь была прекрасна. Но я не думаю, что он предвидел, что все обернется именно так».

Кажется, свою тоску за военной жизнью не отрицает и сам Гарри. Так, недавно он поделился, что планирует воспитывать кроху Арчи в военных традициях, а также объявил о своем новом проекте — платформе для поддержания морального здоровья женщин и военнослужащих.

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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