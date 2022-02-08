Екс-чоловік Меган Фокс Браян Остін Грін знову стане батьком

Звезды / Новости
8 февраля 2022
Cosmo

У той час, як Меган Фокс готується до весілля з Machine Gun Kelly, в особистому житті її екс-чоловіка Браяна Остіна Гріна теж відбуваються важливі зміни. Так, днями актор підтвердив чутки про те, що він та його нова обраниця, танцюристка Шарна Берджесс, скоро стануть батьками. Закохані влаштували справжню фотосесію в об`єктивах папарацці на Гаваях — на світлинах дівчина позує з округлим животиком (фото шукай тут). 

Малюк, який народиться у пари, стане першим для Шарни і п`ятим для Браяна. У актора є 19-річний син Кассіус від стосунків з Ванессою Марсіл, а також троє дітей від Меган Фокс: 9-річний Ноа, 7-річний Бодхі та 5-річний Джорні.

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Фото: instagram.com/sharnaburgess
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