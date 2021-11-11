«Почему я не кричала? Кто научил меня не кричать?»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет

Звезды / Новости
11 ноября 2021
Cosmo

Несколько дней назад в продажу поступила долгожданная книга Эмили Ратаковски «Мое тело». В ней знаменитость делится своим видением феминизма и сексуальности, рассказывает об отношениях со своим телом, а также делится очень личными подробностями своей жизни. В частности, звезда призналась, что в 15-летнем возрасте лет ее изнасиловал ее 16-летний бойфренд Оуэн.

«Почему я, 15-летняя девочка, не кричала и не просила о помощи? Кто научил меня не кричать? Я себя ненавидела. Я никому не рассказала о том, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была еще подростком, у меня до этого не было секса», — пишет Ратаковски.

Напомним, ранее модель также обвинила в домогательствах фотографа Джонатана Ледера и музыканта Робина Тика, который внезапно положил руки на ее обнаженную грудь во время съемок клипа на песню Тика Blurred Lines. По словам Ратаковски, в тот момент она почувствовала себя униженной.

Знаменитость объяснила, что она молчала о насилии из-за того, как это могло сказаться на ее карьере. Ведь в то время она была еще неизвестной моделью, и, если бы она рассказала о сексуальных домогательствах, то ее путь мог мы быть не таким успешным. «Мне бы не удалось добиться славы», — резюмирует Ратаковски.

Текст: Ольга Распутняя

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Фото: instagram.com/emrata
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