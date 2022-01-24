Емма Робертс та Гаррет Хедлунд розійшлись через рік після народження сина

Звезды / Новости
24 января 2022
Cosmo

У грудні 2020 року акторка Емма Робертс та її партнер Гаррет Хедлунд вперше стали батьками — у пари народився син, якого вони назвали Родс. А днями стало відомо про те, що зірки вирішили завершити свої стосунки через тривалі складнощі. За словами інсайдерів, розрив пари відбувся вже декілька тижнів тому. 

«Зараз вони зосереджені на вихованні дитини за нових обставин. Це нелегко», — розповіли анонімні джерела виданню People. 

Нагадаємо, Емма Робертс та Гаррет Хедлунд були разом з 2019-го року.

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Фото: instagram.com/emmaroberts
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