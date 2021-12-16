«Если бы мы не развелись, возможно, я бы все еще пил», — Бен Аффлек о несчастливом браке с Дженнифер Гарнер

Звезды / Новости 16 декабря 2021

Cosmo

Глядя на сегодняшнего Бена Аффлека, который активно снимается в фильмах и счастлив в отношениях с Дженнифер Лопес, даже сложно поверить в то, что всего несколько лет назад он страдал от болезненного развода с Дженнифер Гарнер и серьезной алкогольной зависимости. Об этом непростом периоде своей жизни Аффлек вспомнил на днях на шоу Говарда Стерна. В нем актер признался, что несмотря на то, что решение о расставании с Гарнер было непростым, оно было единственно верным.

«Если бы мы не развелись, скорее всего, мы бы постоянно ругались и дрались друг с другом. Возможно, я бы все еще пил», — признался Бен.

«Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке. Я думал: «Я не могу уйти от нее из-за детей, но с ней я несчастлив. Что мне делать?» Тогда я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, но это не решило проблему. У нас был брак, который не удался. Но я люблю и уважаю ее», — добавил он.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер расстались в 2015 году, однако официально оформили развод лишь в 2018-м.