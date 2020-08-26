«Это безумие»: Меган Фокс эмоционально ответила на оскорбления в свой адрес из-за нового романа

Звезды / Новости
26 августа 2020
Cosmo

В сети продолжают активно обсуждать бурный роман Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Градус дискуссии недавно повысил муж актрисы Брайан Остин Грин, который остро отреагировал на романтичное фото супруги с новым возлюбленным в Instagram. А недавно ажиотаж вокруг своей личной жизни прокомментировала и сама Меган. 

«По какой-то причине люди счастливы называть меня глупой, тщеславной или даже шлюхой. Это ведь безумие. Я была в точно таких же отношениях на протяжении 15 лет», — отметила Фокс в шоу Entertainment Tonight. Звезда также отметила, что люди уже довольно долгое время относятся к ней крайне предвзято.

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Фото: instagram.com/meganfox
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