«Это были невероятные пять лет»: Алекс Родригес рассказал о романе с Дженнифер Лопес

Звезды / Новости
18 августа 2021
Cosmo

Похоже, поклонникам Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса все же не стоит ждать их воссоединения — певица всерьез решила двигаться дальше, и сейчас вновь счастлива со своим экс-возлюбленным Беном Аффлеком. Спортсмен же, судя по всему, тоже решил бросить попытки вернуть бывшую невесту. Однако, по его же словам, он очень благодарен Джей Ло за время, проведенное вместе. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight. 

«У нас было пять лет невероятной жизни и партнерства, мы с моими дочерьми многому научились. Теперь же у нас есть возможность двигаться вперед с благодарностью за это время и мыслью о том, как нам сделать следующие пять лет еще лучше с учетом извлеченных уроков», — отметил Алекс.  

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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