«Это было настоящей пыткой»: Джейк Джилленхол рассказал о съемках постельных сцен с Дженнифер Энистон

Звезды / Новости 8 октября 2021

Cosmo

Не только Дэвид Швиммер был тайно влюблен в Дженнифер Энистон во время совместных съемок, но и Джейк Джилленхол, с которым они вместе сыграли в фильме «Хорошая девочка» 2002 года. Об этом актер снова вспомнил в новом интервью в эфире «Шоу Говарда Стерна» (The Howard Stern Show). По словам Джилленхола, тот факт, что они играли в ленте влюбленных, еще больше усложнял его положение. На вопрос ведущего о том, были ли съемки постельных сцен с Энистон пыткой для него, актер ответил утвердительно.

«О да, это было настоящей пыткой. Да-да, правда было. Но одновременно и не было. На самом деле, это было смесью и того, и другого», — признался Джейк. Также актер признался, что снимать интимные сцены было довольно неловко, поскольку за ними постоянно наблюдали другие участники команды.

«Во время съемок постельных сцен в комнате вместе с вами находятся 30–50 человек. Так что это совершенно не заводит. Наоборот, процесс кажется механическим, это как танецевальная постановка, которую ты делаешь на камеру», — добавил Джейк.

Напомним, ранее Джилленхол уже упоминал о своих чувствах к Энистон. В одном из интервью People он признался, что был влюблен в актрису много лет.