«Это было необходимо»: Крис Нот прокомментировал судьбу Мистера Бига в продолжении «Секса в большом городе»

Звезды / Новости 16 декабря 2021

Cosmo

Осторожно: спойлеры!

Первая серия продолжения «Секса в большом городе», в которой Мистер Биг умирает от сердечного приступа после занятий на велотренажере, стала настоящим потрясением для поклонников сериала. А вот что по поводу такой судьбы своего героя думает сам Крис Нот, можно узнать из его нового интервью Vogue Greece.

Так, актер признался, что сначала не хотел соглашаться на участие в продолжении шоу, поскольку был убежден, что оно себя исчерпало. Однако, узнав о том, что создатели не намерены топтаться на месте, согласился взяться за проект.

«Я считаю, что смерть Бига была абсолютно необходима для развития сериала. Его история с Кэрри стала вирусной. Она охватила все, включая то, что он оставил ее на ступенях церкви. В конце концов, семейное счастье и комфорт тожн могут довести вас до драматической точки. Я не знаю, что сейчас чувствуют поклонники сериала. Это не наша работа — заботиться о комфорте публики. Сама жизнь беспорядочна, в ней случаются взлеты и падения. Смерть случается. Но жизнь продолжается», — отметил актер.