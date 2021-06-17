«Это несерьезно»: инсайдер рассказал всю правду об отношениях Ирины Шейк и Канье Уэста

Звезды / Новости 17 июня 2021

Cosmo

Пока мы все еще не верим и ждем официальных подтверждений, анонимные источники уже вовсю делятся пикантными подробностями романа Ирины Шейк и Канье Уэста с западной прессой. Самую свежую информацию сегодня предоставил Us Weekly один из них.

По его словам, Канье и Ирина сейчас в стадии конфетно-букетного периода: «Они узнают друг друга и им весело вместе. Пока это несерьезно, но они действительно нравятся друг другу».

На новость о романе Ирины и Канье уже отреагировал бывший волюбленный модели Брэдли Купер, а теперь стало известно, как к новой избраннице экс-супруга относится и Ким Кардашьян.

Аноним из близкого окружения Ким рассказал: «Ким искренне рада, что он двигается дальше. Она считает, что Ирина ему идеально подходит». По его словам, Ким очень нравится то, что Ирина не рассказывает прессе о своей личной жизни и тщательно ее оберегает.