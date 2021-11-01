Это официально: Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались

Звезды / Новости
1 ноября 2021
Cosmo

Новость о том, что Зейн Малик ударил маму Джиджи Хадид, когда сама модель была в отъезде, взорвала западные СМИ в конце прошлой недели. А спустя несколько дней стало известно о том, что влюбленные, у которых есть дочь Хай, расстались. Музыкант, который в итоге признал свою вину, получил штраф и наказание в виде испытательного срока. Кроме этого, Малику предстоит пройти программу по борьбе с домашним насилием  и курс по управлению гневом. Впрочем, несмотря на невероятно накаленную обстановку, Зейн, по словам инсайдеров, надеется решить все вопросы, касающиеся воспитания дочери, исключительно мирным путем. 

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Фото: instagram.com/gigihadid
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