«Это официально»: Холли Берри спровоцировала слухи о тайной свадьбе новым фото в инстаграм

Звезды / Новости 5 января 2022

Cosmo

На днях западные СМИ взорвала новость о тайной свадьбе Холли Берри и ее бойфренда Вана Ханта. Поводом для слухов послужило новое совместное фото возлюбленных на фоне невероятно красивого пейзажа, которое актриса подписала в своем инстаграм вполне, казалось бы, недвусмысленно: «Итак... ЭТО ОФИЦИАЛЬНО!»

Поклонники звезды сразу же решили, что они с певцом официально узаконили свои отношения, однако, как оказалось, Холли таким образом просто пошутила, а подпись говорила ни о чем другом, как об официальном наступлении Нового 2022-го года. К слову, понять это было можно сразу же, просто пролистнув карусель и увидев второе фото.

Немного позже, увидев, какой ажиотаж в прессе и в сети произвел ее пост, Берри еще раз объяснила смысл своей публикации. «Мы просто дурачились в Новый год. Люди определенно не листают фотографии, как мы думали. Спасибо за добрые пожелания, они действительно тронули наши сердца! Теперь это ОФИЦИАЛЬНО, Интернет уже не победить», — написала Холли.