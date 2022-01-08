Официально вместе: Канье Уэст и Джулия Фокс снялись в страстной фотосессии

Звезды / Новости 8 января 2022

Cosmo

Пока поклонники Канье Уэста ждали, пока он подтвердит или опровергнет свой роман с Джулией Фокс, рэпер расставил все точки над «і» самым романтичным способом, который только можно было себе представить. Так, влюбленные (теперь их можно назвать так официально), снялись в невероятно атмосферной и чувственный фотосессии для журнала Interview. На фото звезды страстно целуются, обнимаются и примеряют стильные образы.

«Мы встретились в Майами в канун Нового года, и между нами мгновенно возникла связь. С ним так весело! Он заставил нас с друзьями смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь. Потом мы решили поужинать в Carbone, одном из моих любимых ресторанов», — призналась изданию Джулия.

Актриса также рассказала о подарке Уэста, который ее очень удивил. Так, рэпер, который устроил фотосессию прямо во время свидания, подарил новой возлюбленной... люкс, полностью забитый одеждой. Поклонники вспомнили, что когда-то Канье кардинально изменил стиль Ким, а теперь, судя по всему, планирует повторить успех на своей новой девушке.