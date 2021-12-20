Уже три женщины обвинили Криса Нота в изнасиловании

Звезды / Новости
20 декабря 2021
Cosmo

Не успели мы оплакать судьбу мистера Бига в продолжении «Секса в большом городе», как в прессе появились шокирующие новости — сразу две женщины обвинили исполнителя роли Криса Нота в изнасилованиях. Об этом сообщалось в журнале The Hollywood Reporter, куда поступили письма пострадавших.

Первый случай произошел в 2004 году. В то время женщине было 22 года, и она работала в компании, с которой плотно сотрудничал Крис Нот. Пострадавшая сообщила, что актер начал буквально заваливать ее звонками и голосовыми сообщениями, предлагая провести время вместе. Девушка приняла его приглашение и пришла в его квартиру в Западном Голливуде. По ее словам, в тот день Нот вел себя вполне прилично и даже дал ей одну из своих книг. Когда же она пришла вернуть издание, он набросился на нее, стянул одежду и изнасиловал, даже не используя презерватив. В то время девушка промолчала о случившимся, так как опасалась, что ей не поверят и уволят из компании.

Второй инцидент случился уже в 2015 году. Актер пригласил на ужин в ресторан молодую девушку, а после закрытия позвал ее к себе. Там Нот начал приставать к ней, однако девушка сопротивлялась, аргументируя это тем, что у актера есть семья. По словам пострадавшей, Нот отметил, что «моногамии не существует», стянул с себя брюки и бросил ее на кровать. Оттуда она ушла в слезах и полностью разбитой.

А немного позже обвинение выдвинула еще одна женщина, которая представилась Авой. Инцидент произошел в 2010 году, когда ей было 18, а Ноту — 55 лет. В тот момент девушка работала хостес в одном из ресторанов Нью Йорка, в котором часто бывал актер. По словам Авы, Нот часто находился в выпившем состоянии и вел себя некорректно — например, неоднократно пытался усадить девушку к себе на колени. Один раз Ава отправилась в офис менеджера, чтобы забрать конверт с деньгами. Сразу после этого погас свет, и в офисе появился Нот, который начал целовать и раздевать девушку, не реагируя на ее отказы. И только после того, как Ава сказала: «Не здесь», ей удалось вырваться и сбежать.

Сам Крис Нот категорически отрицает обвинения в свой адрес. «Для меня «нет» всегда означает «нет». Это та грань, которую я никогда не переступал. Все встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю наверняка: я не насиловал этих женщин», — довольно резко прокомментировал актер.

Представители Нота также отрицают произошедшее. Однако факт знакомства актера с девушками подтверждается их коллегами и знакомыми. По информации в СМИ, также сохранились некоторые переписки, которые говорят не в пользу Нота. В то же время, судебное расследование пока не было начато. 

Текст: Ольга Распутняя

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Фото: Gettyimages
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