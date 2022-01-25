Еван Рейчел Вуд заявила, що Мерілін Менсон зґвалтував її під час зйомок кліпу

Звезды / Новости
25 января 2022
Cosmo

Колишня дівчина Меріліна Менсона, акторка Еван Рейчел Вуд, заявила, що рок-музикант зґвалтував її під час зйомок кліпу на пісню «Heart-Shaped Glasses» у 2007 році. Про те, як це було, вона розповіла в документальному фільмі «Воскресіння Фенікса», прем`єра якого відбулась у неділю, 23 січня, на кінофестивалі «Санденс». За словами дівчини, за сценарієм вони з артистом мали зобразити секс на камеру, однак несподівано для неї все відбулось по-справжньому. 

«Як тільки увімкнулися камери, він почав проникати в мене по-справжньому. Я не давала своєї згоди на це. Це був повний хаос. Я почувала себе жахливо, мені було соромно. Всій команді було ніяково, ніхто не знав, що робити», — згадала Вуд. 

«Саме тоді проти мене було скоєно перший злочин. По суті, мене зґвалтували на камеру», — додала вона, зауваживши, що надалі насилля Менсона по відношенню до неї лише наростало. 

Нагадаємо, Мерілін Менсон та Еван Рейчел Вуд були у стосунках з 2007 по 2010 рік. Вперше акторка звинуватила екс-бойфренда у знущаннях та сексуальному насиллі рік тому. Після цього звинувачення на адресу рокера висунули також інші жінки: особиста помічниця Менсона Ешлі Волтерс, акторки Ешлі Ліндсі Морган та Есме Б`янко, модель Сара Макніллі і не тільки. Сам музикант звинувачення спростував, а позов проти нього було відхилено. 

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Фото: Gettyimages
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