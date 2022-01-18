Глядачів обурив новий епізод «І просто так...». Цього разу — через Керрі Бредшоу та додатки для знайомств

Звезды / Новости 18 января 2022

Cosmo

Продовження «Сексу і міста» замість того, щоб стати найпопулярнішим шоу року (як всі очікували), вже з першого епізоду отримало славу найскандальнішого. Здавалося б, усі прихильниці серіалу вже встигли висловити все, що вони думали з приводу сіквелу «І просто так…». Але ні — кожна нова серія викликає нову хвилю обурення і незадоволення глядачів. Не став винятком і сьомий епізод, який ми побачили кілька днів тому.

І знову в центрі обговорень опинилася головна героїня Керрі Бредшоу. У сьомій серії ми побачили сцену, як вона зареєструвалася в додатку для пошуку знайомств, на що її підштовхнула її нова подруга Сіма. І от, прогорнувши лише кілька кандидатів, вона дуже швидко знаходить чоловіка, ідеального у всіх відношеннях. Це викликало незадоволення фанатів, які назвали цю сцену «відірваною від реальності».

«Я знаю, що це шоу не має нічого спільного з реальністю, бо перший і єдиний «match» Керрі виявився гідним для знайомства. Це неможливо. А де ж фото рибок? Фото полювання? Групові фото, де є гарячий хлопець, але це профіль його друга? Усе це здається підозрілим», — прокоментувала одна із глядачок у Твіттері.

Що ж, не можемо не погодитися, що в цьому дійсно є сенс. Але давай не забувати, що це світ, де Керрі може мати такі апартаменти і такий рівень життя виключно завдяки одній статті на тиждень…

За матеріалами cosmopolitan.com

Адаптувала: Ольга Распутня