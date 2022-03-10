Фото: Бенедикт Камбербетч розгорнув прапор України на сцені кінофестивалю у Санта-Барбарі

Звезды / Новости 10 марта 2022

Cosmo

Британський актор Бенедикт Камбербетч одним із перших підтримав Україну, яка простистоїть російській агресії.

«Сьогодні, у цей дивовижний момент у моєму житті, виступаючи на такій потужній платформі, я не можу промовчати про очевидність того, що відбувається в Україні. Я не можу не продемонструвати своєї підтримки народу України, а також підтримки тим росіянам, які намагаються зупинити це злодіяння і протистояти клептократії та ідіотизму. Зараз ми повинні робити більше, ніж просто думати і молитися. Нам потрібно діяти», — зазначив актор тиждень тому під час церемонії вручення іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

А вчора Камбербертч розгорнув український прапор на церемонії вручення премії Cinema Vanguard Award в рамках кінофестивалю у Санта-Барбарі, таким чином ще раз продемонструвавши нам свою підтримку.