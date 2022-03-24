Актор Орландо Блум зустрівся з українськими дітьми-біженцями у Молдові

Звезды / Новости 24 марта 2022

Cosmo

Актор Орландо Блум разом з фондом UNICEF прибув до Молдови, де зустрівся з українськими родинами, які змушені були покинути свої домівки через війну з рф. Зокрема, зірка «Піратів Карибського моря» поспілкувався з маленькими українцями, які страждають через війну найбільше. Декількома фото, на яких можна побачити теплу зустріч актора та малечі, Блум поділився на свой сторінці в Instagram.

«З початку війни в Україні діти стають біженцями майже щосекунди. Я в Молдові разом з UNICEF зустрічаюся з сім’ями, які були змушені залишити все в пошуках безпеки. Діти в Україні та за її межами потребують усієї допомоги, яку ви можете надати», — написав Орландо та залишив посилання в біо, за яким можна перейти, щоб допомогти малечі.