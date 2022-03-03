Фото дня: президент України Володимир Зеленський на обкладинці італійського Vanity Fair

Звезды / Новости 3 марта 2022

Cosmo

Президент України Володимир Зеленський, який об`єднав українців перед обличчям ворога та за останні сім днів продемонстрував усьому світові свою мужність та рішучість, з`явився на обкладинці італійського Vanity Fair. Назву видання стилізували в кольорах українського прапора.

«Поки я пишу цю редакційну статтю, триває війна, оголошена Росією Україні, конфлікт, який зачіпає всю Європу. У нас була ще одна обкладинка, з Пенелопою Крус: ми вирішили залишити її як другу обкладинку після зображення Володимира Зеленського, президента України, який став обличчям опору разом з усім його народом. Цей конфлікт — це питання, яке не можна недооцінювати, відкладати чи ігнорувати», — коментує головний редактор Vanity Fair Italia Симоне Марчетті.

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