Фотофакт: Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе

Звезды / Новости 1 октября 2021

Cosmo

Статус отношений Ким Кардашьян и Канье Уэста, которые официально расстались в конце февраля, пока очень размыт. Так, недавно вся сеть обсуждала фееричное и очень неожиданное появление звезды в свадебном платье на презентации нового альбома экс-супруга, а затем — откровенное признание Канье в изменах Ким. Инсайдеры сообщают о том, что звезды готовы к примирению, но буквально за тем следует новость, что они отписались друг от друга в соцсетях.

А вчера бывшие влюбленные в очередной раз сбили поклонников с толку, появившись в объективах папарацци вдвоем — вместе они покинули ресторан Nobu, в котором поужинали в компании своих друзей, и уехали на одном автомобиле (фото ищи здесь). Интересно, чем экс-супруги удивят в следующий раз?