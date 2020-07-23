#FreeBritney»: сестра Бритни Спирс впервые прокомментировала ее психологическое состояние

Звезды / Новости 23 июля 2020

Cosmo

Поклонники Бритни Спирс серьезно обеспокоены психологическим здоровьем певицы и даже запустили в сети флешмоб #FreeBritney. Фанаты требуют освободить звезду из-под опеки отца, который, по слухам, не позволяет дочери жить полноценной жизнью.

На днях все происходящее прокомментировала родная сестра Бритни, встав на ее защиту. «Вы не имеете права ничего предполагать о моей сестре, а я не имею права говорить о ее здоровье и личных делах. Она сильная, неудержимая женщина, и это единственное, что очевидно», — высказала свое мнение Джейми Линн. А также добавила, что не станет делиться подробностями из жизни Бритни Спирс со СМИ, поскольку сестра сама этого не хочет.