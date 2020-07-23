#FreeBritney»: сестра Бритни Спирс впервые прокомментировала ее психологическое состояние

Звезды / Новости
23 июля 2020
Cosmo

Поклонники Бритни Спирс серьезно обеспокоены психологическим здоровьем певицы и даже запустили в сети флешмоб #FreeBritney. Фанаты требуют освободить звезду из-под опеки отца, который, по слухам, не позволяет дочери жить полноценной жизнью.

На днях все происходящее прокомментировала родная сестра Бритни, встав на ее защиту. «Вы не имеете права ничего предполагать о моей сестре, а я не имею права говорить о ее здоровье и личных делах. Она сильная, неудержимая женщина, и это единственное, что очевидно», — высказала свое мнение Джейми Линн. А также добавила, что не станет делиться подробностями из жизни Бритни Спирс со СМИ, поскольку сестра сама этого не хочет. 

 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Головні б’юті-тренди

2020 року, від яких у захваті весь світ
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Реклама
Читайте также
1
Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ
2
Деми Ловато объявила о помолвке
3
Возлюбленная Киану Ривза попросила суд обезопасить ее от фанатки актера
4
СМИ: Роберт Паттинсон женится
5
Канье Уэст заявил, что хочет развестись с Ким Кардашьян
Звезды / Новости

«Мы две половинки одной души»: Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые рассказали о своих отношениях

В новом подкасте. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Она боится»: возлюбленная Киану Ривза стала жертвой преследований его фанатки

Поклонница актера буквально следует за Александрой по пятам, а однажды даже вторглась в ее дом!

COSMO / Тренды

Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ

5 лайфхаків від офіційної візажистки Oriflame Діани Кулькової
Звезды / Новости

Канье Уэст признался, что уже давно хочет развестись с Ким Кардашьян из-за измены

Канье, ты нас удивляешь! 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Минус один желанный холостяк: Роберт Паттинсон женится

Кто эта счастливица?

Stay home with Cosmopolitan
1
Не поспішайте знімати маски: в Україні продовжили карантин до осені
2
«Просто надень ее»: Кортни Кокс и Дженнифер Энистон призвали носить маски забавным видео со щенками
3
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
4
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
5
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
Звезды / Новости
Это интересно

Очень трогательно: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили принцессу Беатрис со свадьбой

Мимими! 

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма прокомментировала его свадьбу: «Он влюбляется каждые несколько минут»

Девушка озвучила то, о чем много кто думает…

Читайте также
1
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
2
10 лучших фильмов Вуди Харрельсона
3
Кето-курица с кокосовым маслом и помидорами: пошаговый рецепт от Хэлли Берри
4
«Батько має навчити доньку тонкощам чоловічої уваги: отримувати подарунки, довіряти протилежній статі», — Олександр Педан поділився власним досвідом
5
Редакция советует: 9 солнцезащитных средств, которые действительно работают
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Он открыто угрожал мне убийством»: Эмбер Херд под присягой обвинила Джонни Деппа в насилии

Актриса призналась, что в этих отношениях постоянно боялась за свою жизнь.

Звезды / Новости

«Он стал мишенью таблоидов»: Меган Маркл обвиняет британские СМИ в проблемах с отцом

По словам инсайдеров, до всего этого у Меган Маркл были прекрасные отношения с отцом. Теперь же Томас Маркл регулярно дает СМИ новые и новые поводы обсуждать дочь…

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Ники Минаж впервые станет мамой

Звезда поделилась радостной новостью у себя в Instagram!

Звезды / Новости

Намек на романтику: Рианна и A$AP Rocky вместе рекламируют косметику

А может это не просто так?

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Маск навещал ее несколько раз в неделю»: свидетель рассказал в суде, что Эмбер Херд регулярно изменяла Джонни Деппу

В доме самого актера!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Что на личном фронте: Эмилия Кларк встречается с известным голливудским сердцеедом

Пара впервые попала в объектив папарацци!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Канье Уэст признался, что Ким Кардашьян хотела сделать аборт

Неожиданная правда. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

Пара тщательно скрывала эту беременность, но новость таки попала в СМИ.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Карантин не помешал: принцесса Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци

Вот это новости!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.