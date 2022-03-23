«Люди — прекрасні»: голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга зачитала вірш Василя Симоненка на підтримку України

Звезды / Новости 23 марта 2022

Cosmo

Слідом за своїми колегами Україну підтримала і голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга. Так, зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео, на якому зачитала вірш Василя Симоненка «Люди — прекрасні» українською мовою. У своєму відеозверненні акторка також заявила про солідарність світу з Україною та відзначила мужність українців, які борються проти зла.

«Вітаю вас, мої українці, друзі. Ми відкрили наш розум, наші серця. Ми чуємо вас, ми бачимо і висловлюємо нашу солідарність вам. Ваші голоси почують наступні покоління. Україна — прекрасна та вільна! Моє серце з вами, коли ви захищаєте цю прекрасну землю, коли щодня постаєте проти зла. Хочу сказати, що ваша мужність перед лицем абсолютного терору — маяк надії для решти світу. Ваше єднання — сяючий приклад для нас усіх. Ваші голоси, ваша мужність і ваш невгасаючий вогонь будуть відчуватися майбутніми поколіннями. Слава Україні. З Богом», — сказала акторка.

Нагадаємо, Віра Фарміга народилася в штаті Нью-Джерсі в сім`ї українських емігрантів — комп`ютерного інженера Михайла та шкільної вчительки Любові. До шести років майбутня акторка не говорила англійською мовою та відвідувала українську католицьку школу у місті Ньюарк.