Горячо и еще горячее: 57-летний Брэд Питт в новой рекламной кампании

Звезды / Новости 3 сентября 2021

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы можем любоваться рекламными кампейнами с участием Брэда Питта бесконечно. И не так важно, что именно он рекламирует — идеальные костюмы итальянского бренда Brioni или... кофемашину. Так, на днях компания De`Longhi поделилась своим самым свежим рекламным роликом, главную роль в котором исполнил именно 57-летний актер. В нем можно увидеть, как главный голливудский секс-символ мчится домой на мотоцикле, по пути покупая кофейные зерна и решая другие ежедневные задачи, чтобы в конце видео насладиться вкусным капучино.

Не знаем, что там по капучино, но лично мы не можем отвести взгляд от харизматичного Брэда, который с годами, кажется, становится только горячее. Согласна?